После нормализации погодных условий переправа должна возобновить свою работу

В связи с неблагоприятными погодными условиями Бирская ледовая переправа через реку Белую временно закрыта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. В ведомстве обещают восстановить автомобильное сообщение по ней после того, как на территории республики установится устойчивая отрицательная температура воздуха. В связи с интенсивным таянием льда МЧС напоминает об опасности несчастных случаев и призывает соблюдать правила безопасности.

