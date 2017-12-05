В Башкирии может нарушиться электроснабжение – Минэнерго России

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Это связано с ухудшением погодных условий.
На территории большинства субъектов Российской Федерации, включая Республику Башкортостан, возрастает риск нарушений электроснабжения потребителей из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе министерства энергетики России.
Так из-за дождя, снега, гололеда и сильного ветра возможно интенсивное гололедообразование на проводах и тросах воздушных линий электропередачи, а также обрывы проводов.
В случае нарушения электроснабжения сообщайте в «Башкирэнерго» по телефону 8-(347)-279-73-59.
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