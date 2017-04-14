«Башкирэнерго» провело конкурсы мастерства среди технического персонала

Сразу два конкурса профмастерства среди работников ООО «Башкирэнерго» состоялись на предпоследней майской неделе в ДОЦ «Горное эхо».

22 мая к соревнованиям приступили оперативно-выездные бригады и диспетчеры, 23 мая – бригады отделов изоляции и защиты от перенапряжений (ОЗИП). Оба конкурса продлились до 26 мая.

Оперативному персоналу предстояло пройти несколько этапов, чтобы показать весь спектр своей работы конкурсной комиссии, которую возглавлял начальник департамента оперативно-технологического управления ООО «Башкирэнерго» Алексей Новицкий. Начались состязания с проверки готовности и работы с документами. Значительная часть была посвящена практическим занятиям, где команды выполняли переключение по выводу в ремонт оборудования трансформаторной подстанции с последующим допуском ремонтной бригады, наброс на воздушную линию для автоматического отключения, осмотр оборудования с целью выявления дефектов, фиксацию провода на изоляторах. Также они продемонстрировали навыки тушения пожара на энергообъекте и оказания первой медицинской помощи.

Немалый объем конкурсных заданий достался и бригадам ОИЗП. После стандартного смотра на предмет допуска к работам они прошли проверку знаний с помощью тестов, поупражнялись в составлении заключения по протоколу и оказании медпомощи. На практическом этапе было проведено испытание силового трансформатора. По словам главного судьи, начальника департамента электрических сетей ООО «Башкирэнерго» Андрея Семендяева, все команды успешно справились с поставленными задачами.

Торжественной частью соревнований стала церемония награждения победителей. В конкурсе оперативно-выездных бригад и диспетчеров третье место завоевали представители Кумертауских электрических сетей. Второе место – за Центральными электросетями. Лучшей была признана бригада Уфимских городских электросетей. В конкурсе ОИЗП третье место присуждено нефтекамцам, второе – белоречанам. Победу же одержала бригада Центральных электрических сетей.

Кроме того, в этом конкурсе состоялось награждение наиболее отличившихся участников. В номинации «Лучший электромонтер ОИЗП» третье место получил Алексей Рождественский (ПО «НЭС»), второе место – Виктор Коренюгин (ПО «КЭС»). На первом месте – Александр Пермяков из ПО «БцЭС». В номинации «Лучший инженер ОИЗП» «бронзу» завоевал представитель ПО «НЭС» Рустам Фахртдинов, «серебро» - Тимур Ибрагимов из ПО «БцЭС». Лучшим был признан Сергей Артемьев из ПО «ЦЭС».

Все победители и призеры получили кубки и дипломы из рук заместителя главного инженера – начальника департамента охраны труда, промышленной и экологической безопасности ООО «Башкирэнерго» Григория Петрова.