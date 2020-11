Власти Камчатки решили усилить ограничительные меры ввиду усложняющейся эпидситуации в регионе.

Как сообщает RT, власти ввели обязательный режим самоизоляции для граждан из группы риска (людям, старше 65 лет и имеющим хронические заболевания). Медики планируют расширить перечень заболеваний, с которыми запрещено будет выходить на улицу. Также запрещается детям находиться в общественных местах при отсутствии взрослых сопровождающих.

