Телеканал БСТ отстранил Азамата Муратова от трансляций игр КХЛ

Решение было принято после матча "Салавата Юлаева" с "Амуром"

Директор медиахолдинга ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов так прокомментировал инцидент и последовавшие за ним санкции: «Мы очень дорожим репутацией телеканала БСТ как одного из лучших в стране в плане организации трансляций спортивных мероприятий. Телерадиокомпания также ценит наши партнёрские отношения с ХК «Салават Юлаев» и Континентальной хоккейной лигой. Разумеется, мы вместе со всей республикой искренне болеем за нашу уфимскую хоккейную дружину и переживаем, кода её преследуют неудачи. Но при этом главный телеканал Башкортостана придерживается общепринятого цехового правила – спортивному комментатору не следует позволять себе в эфире крайне эмоциональные критические высказывания и действия. Поэтому мною принято решение временно отстранить Азамата Муратова от работы в спортивном эфире БСТ. Полагаю, и руководству холдинга, и самому комментатору требуется некоторое время для того, чтобы проанализировать случившийся инцидент и не допустить в дальнейшем повторения подобных ситуаций. Подчёркиваю, что речь идёт о временной санкции. Контракт с Муратовым, действующий до окончания нынешнего хоккейного сезона, решено не расторгать».