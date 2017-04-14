Директором ТРК «Башкортостан» стал Рустам Зарафутдинов

Сегодня в Уфе прошел конкурс на отбор топ-менеджера крупнейшего регионального телеканала.

Как стало известно "Медиакорсети", новым генеральным директором ГУП ТРК "Башкортостан" стал Рустам Зарафутдинов. Сегодня, 7 июня, в министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии прошел соответствующий конкурс.

Конкурентом господина Зарафутдинова стал Евгений Исламов, директор филиала «Регион медиа Уфа» и ООО «ВиАй-Уфа», медиаселлера. Напомним, с марта 2017 года Зарафутдинов временно исполнял обязанности директора ГУП ТРК

Напомним, что конкурс проходил в два этапа. На первом – кандидаты должны были ответить на 60 тестовых вопросов, касающихся отраслевой специфики предприятия, основ гражданского, правового и банковского законодательств и т.д. На втором этапе - представили программу развития предприятия.

Вчера, 6 июня, активисты Конгресс башкирского народа обратились в прокуратуру региона и в минземимущества с заявлением о том, что «объявленный конкурс нарушает закон и не исключает коррупцию». Аргументы активистов изложены здесь.

- Нас не устраивает кандидатура Зарафутдинова, - в телефонном разговоре пояснила Медиакорсети член президиума Конгресса башкирского народа Рамиля Саитова. - Мы считаем, что возглавлять регональный телеканал должен носитель башкирского языка и культуры.

- В случае если конкурс сегодня состоится, будем ждать меры прокурорского реагирования, если они не удовлетворят нас, пойдем в суд, - сообщила сегодня утром Рамиля Саитова. - Считаю, что оспаривать нужно не только сам Конкурс, но и изменения в Положении №190, внесенные за подписью Премьер-министра Марданова Р.Х., направленные на ухудшение положения претендентов и содержащие признаки коррупционнности. Напомню, что Минземимущества проводит конкурс с превышением полномочий. Его полномочия распространяются только на убыточные предприятия, а ГУП ТРК "Башкортостан" РБ является доходным предприятием. По положению, утвержденному правительством республики, конкурс должно проводить Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан. Превышение служебных полномочий государственными служащими – это компетенция Следственного комитета Российской Федерации, который также должен отреагировать.

Сам Рустам Зарафутдинов комментировать это заявление не стал, объяснив это тем, что он "участник конкурса, а не организатор".

- Конкурс проходил открыто, с присутствием СМИ, - добавил он.

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