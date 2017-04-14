Конкурс на директора ТРК «Башкортостан»: активисты обратились в прокуратуру

Конгресс башкирского народа подал заявление о готовящемся правонарушении прокурору и в министерство земельных и имущественных отношений республики.

В среду, 7 июня, в минземимущества должен состояться конкурс на замещение должности руководителя ГУП ТРК «Башкортостан». Он должен начаться в 10 часов утра. А во вторник, 6 июня, руководство Конгресса башкирского народа обратилось с заявлением к прокурору Башкирии и в минземимущества о том, что «объявленный конкурс нарушает закон и не исключает коррупцию».

Общественники считают, что минземимущества проводит конкурс с превышением полномочий.

- Положением № 190 на проведение конкурса уполномочено Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, а не минземимущества, - сообщается в заявлении. - Полномочия минземимущества по проведению конкурса распространяются на 4 подведомственных ГУПа (перечень выложен на официальном сайте) и на нерентабельные (убыточные) предприятия. ГУП ТРК «Башкортостан» РБ подведомственен агентству по печати (перечень выложен на официальном сайте), в 2016 году ГУП получил прибыль в сумме 151 тыс руб, согласно информационному сообщению о проведении конкурса, то есть не является убыточным предприятием.

Также в заявлении указывается на то, что «в периодических печатных изданиях информационное сообщение о проведении конкурса в порядке, установленном Положением, не обнаружено». Ранее Положение №190 предусматривало опубликование информационного сообщения о проведении конкурса в газете «Республика Башкортостан», напоминают заявители.

- 29 марта 2017 года в Положение №190 внесены изменения за подписью премьер-министра правительства республики Р.Х. Марданова, устанавливающие неограниченное право выбора организатора конкурса периодического печатного издания для информирования о конкурсе, - отмечается в заявлении. - Право на опубликование информации о конкурсе в любом периодическом печатном издании, учитывая неограниченное количество таких изданий, читается как право на сокрытие информации. В этом смысле поправки в Положение №190, внесенные премьер-министром Р.Х. Мардановым, открывают доступ для коррупции при проведении конкурса.

Еще один момент, который вызвал сомнения в конкурсе – это требования к участникам конкурса.

- Условия участия в конкурсе, определенные комиссией, содержат коррупционную составляющую ввиду неоднозначности толкования: не указаны объективные требования к диплому претендента и к диплому о профессиональной переподготовке – не определено, какая специальность по диплому о высшем образовании соответствует направлению деятельности ГУП ТРК «Башкортостан» РБ, - отмечают заявители. - Следует отметить, что согласно более ранней редакции Положения №190 к участию в конкурсе допускались физические лица, имеющие высшее образование, опыт работы в сфере деятельности предприятия, опыт работы на руководящей должности, как правило, не менее года, и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя предприятия. 29 марта 2017 года в Положение №190 внесены изменения за подписью премьер-министра правительства республики Р.Х. Марданова, устанавливающие указанные выше неопределенные (субъективные) требования к диплому претендента и к диплому о профессиональной переподготовке по направлению деятельности предприятия. Более того, требование о наличии диплома о профессиональной переподготовке непомерно завышает требования к претендентам с целью ограничить доступ к конкурсу. Диплом о переподготовке, как правило, готовят претенденты, получившие гарантии победы в конкурсе. В аналогичном федеральном Положении о проведении конкурса не имеется иных требований, кроме требования о высшем образовании претендентов. Таким образом, и эти поправки в Положение №190, внесенные премьер-министром Р.Х. Мардановым, открывают доступ для коррупции при проведении конкурса.

Также заявители утверждают, что у работников ГУП ТРК «Башкортостан», среди которых наделенные знаниями и опытом профессионалы телевидения, достойные должности руководителя, практически не было информации о самом конкурсе.

- Конгресс башкирского народа просит прокурора Республики Башкортостан Назарова А.И. принять срочные меры прокурорского реагирования для предотвращения готовящегося правонарушения, а министра Гурьева воздержаться от проведения 07 июня 2017 года конкурса на замещение должности руководителя ГУП ТРК «Башкортостан» Республики Башкортостан на условиях согласно информационному сообщению о проведении конкурса на официальном сайте Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, этим предложением завершается заявление.

Справка. Заявки на участие в конкурсе на пост директора государственной телерадиокомпании «Башкортостан» принимались до 27 мая. Победителем конкурса должны признать участника, который лучше всего пройдет тестовые испытания, а также предоставит наилучшую программу развития предприятия. Трудовой договор с победителем будет заключен сроком на пять лет.

В марте этого года Галим Якупов, который с 2011 года руководил ГУП ТРК «Башкортостан», был назначен заместителем руководителя Агентства печати и СМИ РБ. ВРИО директора ГУП ТРК «Башкортостан» был назначен Рустам Зарафутдинов, который до этого работал пресс-секретарем полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, а ранее возглавлял новостную службу башкирского филиала ВГТРК.

Телерадиокомпания «Башкортостан» – государственный медиа-холдинг Башкирии: это республиканский телеканал «БСТ», музыкальный телеканал «Курай», детский телеканал «Тамыр», радиостанция «Юлдаш», радиостанция «Спутник ФМ», радиостанция «Ашкадар». Выручка предприятия по итогам 2016 года составила 102,62 млн руб, чистая прибыль – 151 тыс руб. Стоимость основных активов оценена в 447,95 млн руб. На предприятии трудятся 705 человек.

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