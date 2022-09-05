Гигантские трещины на дорогах, условный срок хоккеисту и нападения собак: Главное

Гигантские трещины на дорогах, условный срок хоккеисту и нападения собак: Главное
Гигантские трещины на дорогах, условный срок хоккеисту и нападения собак: Главное
Вчера, 22:04ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
О главных событиях 5 сентября в Уфе и республике — в новостном дайджесте Mkset

Так, сегодня по соцсетям разлетелось видео, на котором мужчина едва ли не пояс залез в расщелину, образовавшуюся на дороге Бирск-Тастуба. Инцидент прокомментировали власти. В АО «Башкиравтодор» причиной появления гигантских трещин на дороге назвали особенности грунта. Позднее стало известно, что на ремонт дороги выделят 45 миллионов рублей. Также ситуация спровоцировала волну общественного резонанса и привлекла внимание многих пользователей — самые интересные комментарии из соцсетей собрали здесь.

Условный срок в пять лет получил бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов по делу о даче взятки в крупном размере. Отмечается, что хоккеисту было назначено 4 года испытательного срока. Адвокат Анвара Сулейманова Гульшат Камалтдинова заявила, что обжаловать данное решения суда она и ее подзащитный не будут и решение суда назвала справедливым.

В Москве задержали мужчину, представлявшегося братом первой леди Башкирии Карине Хабировой. В настоящий момент бизнесмену Роману Бабояну, который представлялся как брат жены Радия Хабирова Каринэ, заочно были предъявлены обвинения в покушении на особо крупное мошенничество. Так, 45-летний бизнесмен пытался возбудить в отношении знакомого предпринимателя уголовное дело. Для этого он два года назад обратился в Никулинский районный суд Москвы с иском о взыскании со знакомого 8 миллиардов рублей. Свои слова Роман Бабоян подкреплял договором займа на 150 миллионов рублей, который был заключен в 2017 году и помимо указанной суммы бизнесмен потребовал и неустойку по долгу на сумму более 7,6 миллиарда рублей.

Стая из пяти агрессивных собак терроризирует жителей одного из микрорайонов Уфы. Так, за сутки нападению со стороны животных подверглись подросток и девушка, которой от собак пришлось буквально отбиваться зонтом. Жители микрорайона, опасаясь за свою безопасность, обратились в службу отлова. Однако там им сообщили, что не могут отловить собак, пока не будет зафиксировано, какая именно собака покусала прохожих.

В Уфе в ходе строительства Восточного выезда погиб рабочий. Также сообщается, что в результате инцидента на месте стройки двое человек были госпитализированы с различными травмами.

Пост заместителя министра экологии и природопользования Башкирии занял Шамиль Фаррахов, за плечами которого большой опыт административной работы, причем как на муниципальном, так и на республиканском уровне. Подробнее о биографии Фаррахова Mkset рассказывал здесь.

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