Гигантские трещины на дорогах, условный срок хоккеисту и нападения собак: Главное

В Москве задержали мужчину, представлявшегося братом первой леди Башкирии Карине Хабировой. В настоящий момент бизнесмену Роману Бабояну, который представлялся как брат жены Радия Хабирова Каринэ, заочно были предъявлены обвинения в покушении на особо крупное мошенничество. Так, 45-летний бизнесмен пытался возбудить в отношении знакомого предпринимателя уголовное дело. Для этого он два года назад обратился в Никулинский районный суд Москвы с иском о взыскании со знакомого 8 миллиардов рублей. Свои слова Роман Бабоян подкреплял договором займа на 150 миллионов рублей, который был заключен в 2017 году и помимо указанной суммы бизнесмен потребовал и неустойку по долгу на сумму более 7,6 миллиарда рублей.