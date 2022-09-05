В Уфе в ходе строительства Восточного выезда погиб рабочий

В Уфе в ходе строительства Восточного выезда погиб рабочий
В Уфе в ходе строительства Восточного выезда погиб рабочий
Вчера, 16:32ПроисшествияАзамат НуховФото: 1MI
Инцидент подтвердили в в Гострудинспекции по РБ

В ходе строительства Восточного выезда из Уфы один человек погиб и двое получили травмы. Информацию об этом Mkset подтвердили в Гострудинспекции по РБ.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство Восточного выезда завершено более, чем на половину. Сам же объект планируется сдать раньше заявленного срока. Примечательно, что ранее власти региона высказывали опасения о том, что строительство выезда может затянуться по экономическим причинам.

Также в августе этого года стало известно, что для строительства Восточного выезда изымут ряд домов и земельных участков. Отмечается, что в ходе строительства также будет затронута улица Пугачева, которую планируется расширить.

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