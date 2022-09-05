В Уфе в ходе строительства Восточного выезда погиб рабочий

Напомним, ранее сообщалось, что строительство Восточного выезда завершено более, чем на половину. Сам же объект планируется сдать раньше заявленного срока. Примечательно, что ранее власти региона высказывали опасения о том, что строительство выезда может затянуться по экономическим причинам.