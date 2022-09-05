Власти высказались о треснувшей дороге Бирск-Тастуба-Сатка за 4 млрд рублей

Как сообщили Mkset в пресс-службе Минтранса РБ, дорога Бирск-Тастуба-Сатка ещё не сдана, её ещё не принимали и говорить о гарантийном случае рано. По данным министерства, данный участок закрыт, машин там быть не должно в принципе, стоят запрещающие знаки.