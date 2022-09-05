«Это преисподняя»: жители Башкирии о трещинах на трассе Бирск-Тастуба-Сатка

Дорога Бирск-Тастуба покрылась гигантскими трещинами. Так, пользователи соцсетей обсуждают кадры, на которых в один из образовавшихся на дороге разломов залезает взрослый мужчина. Инцидент уже прокомментировали региональные власти.
Так, в Минтрансе республики Mkset сообщили, что дорога ещё не сдана, её ещё не принимали и говорить о гарантийном случае рано. В ведомстве также отметили, что в настоящее время специалисты полностью перекрыли участок и приступили к устранению образовавшихся дефектов. Подрядчик обещал исправить недочеты без удорожания проекта. В АО Башкиравтодор, в свою очередь, возникновения трещин объяснили особенностями грунта.
Позднее стало известно, какую сумму власти намерены потратить на ремонт дорожного полотна — 45 миллионов. Сообщается, что ремонт участка дороги в 2022 году выделят 34,9 миллиона рублей, а оставшиеся 10,4 миллиона выделят в 2024 году. Стоит отметить, что инцидент привлек внимание пользователей соцсетей.
Так, Ильфир Н. делает акцент на том, что гигантскими трещинами покрылась новая дорога, добавляя при этом, что дождливая погода может усугубить ситуацию в дальнейшем.
— Самое главное, это новая дорога понимаете, НОВАЯ!!! Что будет когда дожди пойдут????? — пишет мужчина в соцсетях.
Свои предположения также высказала Наиля М., по мнению которой, при укладывании дорожного покрытия были допущены серьёзные нарушения.
— Потому что не было естнственной усадки грунта, катками катали и сразу асфальт ложили, деньги отмывали, — пишет женщина (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Пользовтельница под именем Марина М. в своём комментарии поиронизировала над заявлением «Башкиравтодор» об особенностях грунта на данном участке
— А «Особенностями местного идиотизма» они не хотят это назвать??? — написала та в соцсетях.
А пользовательница Елена Л. о ситуации кратко. «Преисподняя», — написала она под постом.
— Столько сил, труда и материалов в пустую, — отмечает Сергей М.
Свою версию относительно произошедшего высказал также Ильгам Г.
— Если техническая экспертиза установит нарушение технологии возведения объекта, то виновники понесут наказание. Но может быть, что всему виной слабый несущий грунт, который не выдержал сотни тонн грунта и произошло расползание основания насыпи, — рассуждает мужчина.
Многие пользователи также высказывают опасения, что трещины на дороге могут стать причиной дорожных инцидентов.
— На скорости влетишь и чп и никто низачто не ответит, — пишет Рустем К.
— Не просто опасно, а смертельно опасно капец, — комментирует Сергей С.
Также внимание некоторых пользователей привлек сам факт того, что в образовавшуюся расщелину забрался мужчина.
— Один вопрос: Зачем? Зачем он туда залез? Мало вероятно, что он шёл по середине дороги, разглядывал красоту природы, заслушался пением птиц, и тут пред ним земля (дорога) разошлась? Не какого инстинкта самосохранения, в тот момент, когда, но туда залазил, — недоумевает Ар К.