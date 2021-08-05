Brand Finance назвал Сбер самым дорогим брендом РФ

Brand Finance назвал Сбер самым дорогим брендом РФ
Brand Finance назвал Сбер самым дорогим брендом РФ
Вчера, 16:52ОбществоФото: bbc.com
Уже пятый год подряд Сбер получает звание самого дорогого бренда в рейтинге 50 крупнейших брендов Российской Федерации. Международное рейтинговое агентство Brand Finance оценило компанию в 730,6 миллиарда рублей и присвоило Сберу рейтинг ААА+.

Аналитики отмечают, что Сбер стоит больше, чем 25 брендов, расположившихся в данном рейтинге с 26-го по 50-е место. Причем речь идет об их совокупной стоимости, пишет newsnn.ru.

Согласно данным, полученным в ходе исследования, проведенного с 2021 году, Сбер сейчас стал третьим по силе брендом в мире в каждом секторе экономики. Его опережают только итальянский автомобильный концерн Ferrari и китайский создатель приложения WeChat.

По мнению экспертов, недавно проведенный Сбером ребрендинг может еще больше увеличить привлекательность бренда. Сейчас у Сбера, по данным Global Brand Equity Monitor, наиболее высокие показатели узнаваемости и репутации на рынке.

Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин назвал Сбер активом, позволяющим развивать всю экосистему. Он отметил, что это технологичность и надежность, которая очень нравится клиентам.

В свою очередь, управляющий директор Brand Finance Ричард Хэй заметил, что подход Сбера к своему бренду может стать примером для других отечественных компаний.

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