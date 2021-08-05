Brand Finance назвал Сбер самым дорогим брендом РФ

Аналитики отмечают, что Сбер стоит больше, чем 25 брендов, расположившихся в данном рейтинге с 26-го по 50-е место. Причем речь идет об их совокупной стоимости, пишет newsnn.ru.
Согласно данным, полученным в ходе исследования, проведенного с 2021 году, Сбер сейчас стал третьим по силе брендом в мире в каждом секторе экономики. Его опережают только итальянский автомобильный концерн Ferrari и китайский создатель приложения WeChat.
По мнению экспертов, недавно проведенный Сбером ребрендинг может еще больше увеличить привлекательность бренда. Сейчас у Сбера, по данным Global Brand Equity Monitor, наиболее высокие показатели узнаваемости и репутации на рынке.
Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин назвал Сбер активом, позволяющим развивать всю экосистему. Он отметил, что это технологичность и надежность, которая очень нравится клиентам.
В свою очередь, управляющий директор Brand Finance Ричард Хэй заметил, что подход Сбера к своему бренду может стать примером для других отечественных компаний.