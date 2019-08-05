Более половины россиян готовы к тратам на блюда местной кухни в путешествиях

Как сообщает газета «Известия», около 80% опрошенных читают, что еда помогает лучше погрузиться в культуру другой страны.

Каждый двадцатый опрошенный готов потратить на деликатесы любые суммы. Ещё 18% респондентов предполагают траты на еду в размере от 2-4 тысячи рублей в день на человека, 32% - от 1 до 2 тысяч и около 25% - менее тысячи рублей.