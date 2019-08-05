Более половины россиян готовы к тратам на блюда местной кухни в путешествиях
Вчера, 19:28ОбществоФото: pexels.com
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Согласно опросу сервиса momondo.ru, больше половины (52%) россиян готовы тратиться на блюда местной кухни во время заграничных путешествий.
Как сообщает газета «Известия», около 80% опрошенных читают, что еда помогает лучше погрузиться в культуру другой страны.
Каждый двадцатый опрошенный готов потратить на деликатесы любые суммы. Ещё 18% респондентов предполагают траты на еду в размере от 2-4 тысячи рублей в день на человека, 32% - от 1 до 2 тысяч и около 25% - менее тысячи рублей.
Перед поездкой 42% россиян изучают блюда той страны, куда собираются съездить. Для 16% именно гастрономические удовольствия являются главным мотиватором поездок. Однако в кафе каждый день обедают лишь 10% россиян, посещающих другие государства.
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