Денег не нашли: Как сотрудники МВД нашли семью Хайруллиных и с кем останутся дети

Как сообщают ГТРК Башкортостан, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, всю скрывавшуюся семью, включая двух несовершеннолетних детей, задержали сотрудники МВД. Они были на съемной квартире в Казани, как мы и сообщали ранее.

Пропавших миллионов они не нашли: причем, где находятся украденные средства, теперь уже бывшая сотрудница «Россельхозбанка» не говорит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере». Под статью попадает также и супруг Луизы Хайруллиной, формально ставший сообщником беглой преступницы. Ее заочно арестовали.

Известно также, что двух несовершеннолетних девочек после завершения всех следственных процедур передадут родственникам семьи.

Напомним, 28 мая полицейские объявили в розыск 36-летнюю Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении денежных средств на сумму более 23 миллионов рублей из банковской кассы отделения «Россельхозбанка» в Салавате. По предварительным данным, женщина в конце рабочего дня забрала деньги и ушла домой. Несовершеннолетние дети Луизы, а также ее супруг, были также объявлены в федеральный розыск.

Не так давно был найден ее автомобиль, на котором, как предполагалось, семья могла скрыться. Также, спустя месяц после исчезновения, у всех близких родственников семьи были взяты ДНК, а телеведущий Андрей Малахов даже предлагал миллион рублей за любую информацию о местонахождении беглой кассирши и ее семьи. Родные и близкие семьи просили ее вернуться и сдаться полиции через телеэкраны.

История с исчезновением семьи вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях. «Отомстила за всех, кто погряз в кредитах», — так писали пользователи социальных сетей. В сети даже был создан хештэг #бегилуизабеги (#RunLuizaRun), пользователи писали о том, что одобряют все действия предполагаемой мошенницы и не станут ее "сдавать" сотрудникам правоохранительных органов, даже если встретятся с ней лично. Феномен массовой поддержки ранее также выясняла Медиакорсеть.