В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной

В Салавате нашли автомобиль, на котором, как предполагалось, могла с семьёй скрыться Луиза Хайруллина, которая украла больше 20 миллионов рублей из отделения крупного банка, сообщают «Вести-Башкортостан».

Внутри машины находились постельные принадлежности. Автомобиль находился в гараже отца Луизы, который в него длительное время не заглядывал. И когда сегодня, 25 июня, открыл двери, увидел автомобиль своей дочери. Сейчас на месте работают полицейские, транспортное средство уже эвакуировали для дальнейших исследований.