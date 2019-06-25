В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной
Машина беглянки обнаружилась в гараже ее отца.
В Салавате нашли автомобиль, на котором, как предполагалось, могла с семьёй скрыться Луиза Хайруллина, которая украла больше 20 миллионов рублей из отделения крупного банка, сообщают «Вести-Башкортостан».
Внутри машины находились постельные принадлежности. Автомобиль находился в гараже отца Луизы, который в него длительное время не заглядывал. И когда сегодня, 25 июня, открыл двери, увидел автомобиль своей дочери. Сейчас на месте работают полицейские, транспортное средство уже эвакуировали для дальнейших исследований.
Напомним, 28 мая полицейские объявили в розыск 36-летнюю Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении денежных средств на сумму около 23 миллионов рублей из банковской кассы отделения «Россельхозбанка» в Салавате. По предварительным данным, женщина в конце рабочего дня забрала деньги и ушла домой. Однако после обнаружения пропажи полицейские и родные не нашли дома ни Луизу, ни ее мужа, ни двух несовершеннолетних дочерей.