В Башкирии разыскивается без вести пропавший Олег Калачев

В Башкирии разыскивается без вести пропавший Олег Калачев
В Башкирии разыскивается без вести пропавший Олег Калачев
Сегодня, 09:46ОбществоАнна КононоваФото: МВД по РБ
Отдел МВД по Уфимскому району Башкирии разыскивает без вести пропавшего Олега Калачева.

Мужчина родился 21 января 1963 года, зарегистрирован в Уфе по адресу: улица проспект Октября, 89/1. По данным полиции, 31 марта Олег Калачев прилетел из Москвы в уфимский аэропорт, вышел из международного терминала, а больше о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 176 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы короткие, седые, брови прямые, густые, спинка носа прямая, губы тонкие, ушные раковины прилегающие, глаза темные.

Мужчина был одет в серую кепку, темно-синюю куртку, синие джинсы, коричневые ботинки. Особые приметы: после перенесенного инсульта имеются проблемы с речью.

Все, кто обладает информацией о его местонахождении просят обращаться в отдел МВД по Уфимскому району: улица Октябрьской революции, 69. Телефоны: 279-49-34; 279-46-16; 22.78.8917-310.

мвдБашкириярозыск
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