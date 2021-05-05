В Башкирии разыскивается без вести пропавший Олег Калачев

Мужчина родился 21 января 1963 года, зарегистрирован в Уфе по адресу: улица проспект Октября, 89/1. По данным полиции, 31 марта Олег Калачев прилетел из Москвы в уфимский аэропорт, вышел из международного терминала, а больше о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид 55-60 лет, рост 176 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы короткие, седые, брови прямые, густые, спинка носа прямая, губы тонкие, ушные раковины прилегающие, глаза темные.
Мужчина был одет в серую кепку, темно-синюю куртку, синие джинсы, коричневые ботинки. Особые приметы: после перенесенного инсульта имеются проблемы с речью.
Все, кто обладает информацией о его местонахождении просят обращаться в отдел МВД по Уфимскому району: улица Октябрьской революции, 69. Телефоны: 279-49-34; 279-46-16; 22.78.8917-310.