В Башкирии разыскивается без вести пропавший Олег Калачев

Мужчина родился 21 января 1963 года, зарегистрирован в Уфе по адресу: улица проспект Октября, 89/1. По данным полиции, 31 марта Олег Калачев прилетел из Москвы в уфимский аэропорт, вышел из международного терминала, а больше о его местонахождении ничего не известно.