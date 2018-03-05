В Башкирии директор задолжал 23 работникам 650 тысяч рублей

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уголовное дело в отношении гендиректора «Кабаковский завод стройматериалов» направлено в суд.
Следственными органами РФ по РБ завершено расследование в отношении гендиректора кармаскалинского предприятия ООО «Кабаковский завод стройматериалов». Его обвинили в невыплате заработной платы.
По версии следствия, 46-летний предприниматель на протяжении 2015 года – начала 2016 года частично и полностью не выплачивал заработную плату 23 работникам предприятия на общую сумму более 650 тысяч рублей. При этом средства у него на это были, как выяснилось позже. По мере расследования уголовного дела зарплату выплатили полностью.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей