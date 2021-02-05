В РАСО подвели итоги политической жизни 2020 года

Отмечается, что по версии РАСО самая успешная политическая кампания в прошлом году была у Андрея Коваленко - кандидата от “Единой России” на довыборах в Государственную думу в Ярославской области. А лучшая кампания губернатора-оппозиционера, по мнению Российской ассоциации по связям с общественностью, была у Михаила Щапова от КПРФ на выборах в Иркутской области.