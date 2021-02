В РАСО подвели итоги политической жизни 2020 года

Михаил Мишустин признан лучшим российским политиком прошлого года по версии Российской ассоциации по связям с общественностью.

Издание newsnn.ru сообщает, что РАСО подвела итоги политической премии “Гамбургский счет - 2020”, по итогам которой лучшим иностранным политиком стал бывший американский президент Дональд Трамп. Политическую премию РАСО “Гамбургский счет” присуждают политическим группам, партиям, политикам и кандидатам в Российской Федерации и в зарубежных странах, которые показали результативность, креативность и технологичность политических кампаний. Отмечается, что по версии РАСО самая успешная политическая кампания в прошлом году была у Андрея Коваленко - кандидата от “Единой России” на довыборах в Государственную думу в Ярославской области. А лучшая кампания губернатора-оппозиционера, по мнению Российской ассоциации по связям с общественностью, была у Михаила Щапова от КПРФ на выборах в Иркутской области. В номинации «Лучшая губернаторская кампания кандидата от “партии власти”» победил Михаил Развожаев, который был избран губернатором Севастополя с результатом более восьмидесяти пяти процентов при явке почти пятьдесят процентов. Лучшей от “партии власти” признали кампанию “Единой России” при выборах в Законодательное собрание в Челябинской области. В аналогичной номинации от оппозиционеров победу присудили кампании КПРФ на выборах в областную думу Кургана. А лучшей кампанией непарламентской партии признали кампанию партии "Новые люди" на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области. На муниципальном уровне лучшей стала “Единая Россия” на выборах во Владимирский городской совет. В этой же номинации от оппозиционеров победу получила партия “Справедливая Россия” на выборах в Сортавальский городской совет. А кампания партии "Родина" на выборах в Тамбовскую городскую думу была признана лучшей от непарламентской оппозиционной партии. Премию в номинации “Губернатор года” присудили Андрею Воробьеву, который руководит Московским регионом, а лучшим мэром был признан Дмитрий Миляев - глава Тулы. Антипремия “Провал года” была отдана “Партии прямой демократии” за выборы в региональные парламенты. В отношении кампаний зарубежных политиков в Российской ассоциации по связям с общественностью лучшей признали Майю Санду в Молдове за лучшую избирательную кампанию по выборам главы государства. За выборы в парламент премию присудили словацкой партии “Обычные люди”. Отмечается, что в голосовании участвовали члены комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью, которые являются профессиональными политическим консультантами, политтехнологами и политическими юристами. При этом мнение иностранных экспертов также учитывалось при оценке зарубежных политических кампаний.

