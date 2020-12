На издателя и журналиста ProUfu подали очередной иск в суд

Начальник отдела продвижения национальной культуры и взаимодействия с некоммерческими организациям полномочного представительства Башкирии при президенте России Азат Казакбаев подал в суд на журналиста портала ProUfu Рамилю Рахматову, издателя Рауфу Рахимову и АНО «Свободные медиа». Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа».

По данным издания, иск был зарегистрирован 9 декабря. Дело рассматривает судья Денис Харламов. Дата заседания пока неизвестна. Отметим, что в октября Азат Казакбаев на странице в Facebook заявил о намерении обратиться в суд из-за публикации ProUfu, где его назвали «активным погромщиком лагеря Куштау». Он утверждает, что при столкновениях в лагере он был лишь наблюдателем и переговорщиком. Казакбаев считает, что информация в материале издания посягает на его честь, достоинство и деловую репутацию. Напомним, руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин подал в суд на ProUfu и «Эхо МСК» из-за публикации «Кто вверх, кто вниз». В статье говорится о возможном бизнесе семьи Сидякина. В качестве ответчиков выступают журналист ProUfu Рамиль Рахматов и компания ООО «Эхо Мск» по первому иску, по второму — та же организация и политтехнолог Андрей Потылицын.

