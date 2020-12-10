На издателя и журналиста ProUfu подали очередной иск в суд

Отметим, что в октября Азат Казакбаев на странице в Facebook заявил о намерении обратиться в суд из-за публикации ProUfu, где его назвали «активным погромщиком лагеря Куштау». Он утверждает, что при столкновениях в лагере он был лишь наблюдателем и переговорщиком. Казакбаев считает, что информация в материале издания посягает на его честь, достоинство и деловую репутацию.