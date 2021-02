2 автобуса и 3 внедорожника получат школы и медучреждения Ненецкого автономного округа.

Губернатор НАО Юрий Бездудный вручил ключи от двух новых автобусов ПАЗ директорам двух школ. На транспорт для школьников федеральный бюджет выделил более 6 млн рублей. Каждый из автобусов вмещает 29 пассажиров, пишет infox.ru. Кроме этого 3 новых автомобиля «УАЗ Патриот» получили медучреждения региона. Их будут использовать для перевозки врачей к пациентам. Машины закуплены в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения НАО.

