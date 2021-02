Глава Башкирии предложил назвать новую улицу Уфы в честь писателя Сергея Довлатова

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о праздновании 80-летия со дня рождения выдающегося писателя, журналиста, уроженца Уфы Сергея Довлатова.

Согласно документу, планируется провести праздничные мероприятия. Предлагается реализовать проект «Выставки о Довлатове и его времени» в государственных и муниципальных библиотеках Башкирии, а также провести республиканский конкурс начинающих писателей и журналистов «Пробы пера». В перечень мероприятий входят показ документальных фильмов в кинотеатре «Родина», посвященных творчеству Довлатова, перевод его повести «Ремесло» на башкирский язык. Глава Башкирии поручил министерству образования провести культурно-образовательные акции, агентству по печати и СМИ — организовать освещение мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова. Кроме того, Радий Хабиров, предложил Горсовету Уфы рассмотреть вопрос о присвоении имени писателя одной из новых улиц в городе.

