Глава Башкирии предложил назвать новую улицу Уфы в честь писателя Сергея Довлатова

Согласно документу, планируется провести праздничные мероприятия. Предлагается реализовать проект «Выставки о Довлатове и его времени» в государственных и муниципальных библиотеках Башкирии, а также провести республиканский конкурс начинающих писателей и журналистов «Пробы пера».
В перечень мероприятий входят показ документальных фильмов в кинотеатре «Родина», посвященных творчеству Довлатова, перевод его повести «Ремесло» на башкирский язык.
Глава Башкирии поручил министерству образования провести культурно-образовательные акции, агентству по печати и СМИ — организовать освещение мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова.
Кроме того, Радий Хабиров, предложил Горсовету Уфы рассмотреть вопрос о присвоении имени писателя одной из новых улиц в городе.