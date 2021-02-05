Глава Башкирии предложил назвать новую улицу Уфы в честь писателя Сергея Довлатова

Согласно документу, планируется провести праздничные мероприятия. Предлагается реализовать проект «Выставки о Довлатове и его времени» в государственных и муниципальных библиотеках Башкирии, а также провести республиканский конкурс начинающих писателей и журналистов «Пробы пера».