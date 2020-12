В некоторых регионах России метеорологи прогнозируют аномально низкие температуры.

Газета “Известия” сообщает, что метеорологическая служба прогнозирует морозы с температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы. Такую погоду следует ожидать с 4 по 8 декабря в Нижегородской и Кировской области, а также в Мордовии и Марий Эл. Отмечается, что в указанных регионах ночью температура воздуха может опускаться ниже -22 градусов.

