Администрация Уфы отменила постановление о разработке проекта планировки и межевания территории в границах улицы Пугачева, реки Белой и реки Уфа. Соответствующий документ опубликован на официальной странице мэрии.

Разрешение на разработку проектов было выдано 22 января. Однако теперь решение было отменено. Как сообщает Ufa1 со ссылкой на пресс-службу мэрии, заказчик отказался от разработки проекта планировки и проекта межевания. Напомним, в новом микрорайоне планировалось строительство частных и многоэтажных домов, а также двухуровневой развязки.

