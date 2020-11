Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня – 24 ноября

Послание от звезд для каждого из вас.

Овен День потребует максимальной концентрации сил. Возникающие вопросы не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии. Старайтесь соблюдать дистанцию с окружающими и не принимать все сказанное на веру. Телец Данный период окажется для вас достаточно трудным. Любимый человек может доставить немало хлопот. Но не стоит принимать его выходки близко к сердцу. Постарайтесь находить для себя приятные занятия. Избегайте новых знакомств, они вряд ли окажутся удачными. Близнецы На этот день можно строить серьезные планы, давать обещания своим деловым партнерам, заниматься поиском информации и заводить новые связи. Используйте это время для обновления реальных и виртуальных контактов. Не игнорируйте советы и наставления более опытных людей. Рак За сложные дела стоит браться лишь в том случае, если у вас есть надежные помощники. Обиды и разногласия могут возникнуть на личном фронте. Не следует быть слишком откровенными даже с близкими людьми: все сказанное обернется против вас самих. Лев Вы сможете осуществить многое из задуманного. Если почувствуете, что не все гладко получается, не идите напролом. Силой вы вряд ли добьетесь результата. Нужно больше слушать и меньше высказывать свое мнение. Сейчас идет удачное время для отдыха, путешествий, а также для новых знакомств. Дева Никаких сильных эмоций. День пролетит быстро и незаметно. Если, конечно, вы сами не станете искусственно создавать себе проблемы. Постарайтесь как можно чаще бывать на свежем воздухе, желательно в компании приятных вам людей. Весы В личной жизни семейных представителей этого знака этот день может быть периодом борьбы. Если в поведении любимого человека вас что-то не устраивает - попытайтесь спокойно объяснить, что задело вас за живое. Но избегайте выяснения отношений на повышенных тонах. Скорпион Стоит ограничиться несложными делами, а от важных масштабных начинаний пока лучше отказаться. Избегайте физических, эмоциональных и серьезных умственных нагрузок. Будьте осторожны при обращении с электроприборами и открытым огнем. Стрелец День подходит для переговоров, обсуждения долгосрочных планов и деловых встреч. Займитесь поиском необходимой информации. Стоит проявить сдержанность и воздержаться от покупок, в которых особо не нуждаетесь. Держите свои эмоции под контролем. Козерог Для профессиональной деятельности данный период будет носить позитивный характер. Если вы не удовлетворены взаимоотношениями с любимым человеком, то сначала стоит разобраться в себе, а не нагнетать обстановку. Водолей Если с кем-то на данный момент не получится договориться, то и не пытайтесь достучаться до такого человека. Лучше отложить решение вопроса. В противном случае разгорающийся конфликт не позволит найти выход из создавшегося положения. Зато компенсацией послужит общение с любимым человеком. Рыбы В данный период вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также день благоприятен для всего, что связано с любовью. Не исключены новые интересные знакомства.

