Боксер из Башкирии Хабир Сулейманов рассказал, как ему живется в криминальной Америке

Накануне, 3 ноября, боксер, чемпион мира по кикбоксингу Хабир Сулейманов, который сейчас проживает в США, опубликовал в соцсетях любопытный пост, посвященный его житью-бытью в Лос-Анджелесе. Боксер сразу уточнил, что криминальная сторона местной реальности – явно одна из самых опасных частей его жизни. Мексиканцы очень духовитые, а по мне так они настоящие отморозки, особенно те кто занимаются наркотиками или хотя бы марихуаной… Тем более что марихуану там легально можно продавать и употреблять, а если у вас есть лицензия, то даже выращивать ее у себя во дворе или лучше в гараже, рассказал спортсмен. Пока у Хабира не появился менеджер и он не прославился, как чемпион, ему приходилось работать на автобусной остановке Greyhound, которую считает самой опасной в городе. Но перед этим боксер недолго трудился в отеле. Четко помню, как поднимался по ступенькам в отеле и обратил внимание, какие они бордово красные. Неужели от крови, подумал я, и просто не мог поверить, что это, действительно, так может быть. Какая-то черная женщина мыла полы, и везде была полиция. И какой-то запах, смешанный с запахом марихуаны, я потом только понял, что это был запах крови, шокировал своих подписчиков воспоминаниями Хабир. Напарник Хабира «успокоил» его фразой: «Да ничего удивительного, сегодня два трупа». Спустя две смены Хабиру предложили уволиться, потому что он ведет себя слишком серьезно и даже напряженно, по этой причине его могли сразу убить беспокойные постояльцы. - Если ты серьезен, значит, ты не куришь [марихуану], значит, ты мусор и ты не свой, можешь и сдать. А я не то, что не пробовал марихуану, а пил всего лишь раз в год, - пояснил Хабир. На автобусной остановке установили security конвейер для осмотра багажа и полного обыска пассажиров, что говорит само за себя. В одном из чемоданов Хабир увидел разобранный автомат Калашникова. Основным конфискатом была все же марихуана, которую отбирали как у парней, так и у девушек. - Очень жалко, что в то время не было еще телефонов-смартфонов. Представляете, сколько я снял бы видео с отобранным оружием или же с вибраторами. Да такое тоже было часто, но их мы не отнимали, - пошутил в конце поста спортсмен. Боксер Хабир Сулейманов отказался от своих претензий к Министерству культуры Башкирии Напомним, четыре года назад Хабир Сулейманов выразил несогласие в отношении распределения миллионных грантов главы республики на поддержку наиболее значимых творческих проектов в области театрального, музыкального, хореографического, изобразительного искусства и кинематографии и подал в суд, Через два года судебных разбирательств он от казался от претензий.

