Боксер из Башкирии Хабир Сулейманов рассказал, как ему живется в криминальной Америке

На автобусной остановке установили security конвейер для осмотра багажа и полного обыска пассажиров, что говорит само за себя. В одном из чемоданов Хабир увидел разобранный автомат Калашникова. Основным конфискатом была все же марихуана, которую отбирали как у парней, так и у девушек. - Очень жалко, что в то время не было еще телефонов-смартфонов. Представляете, сколько я снял бы видео с отобранным оружием или же с вибраторами. Да такое тоже было часто, но их мы не отнимали, - пошутил в конце поста спортсмен.