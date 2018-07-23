Боксер из Башкирии победил филиппинца на соревнованиях Wbss

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После боя у соперника Дениса Шафикова Джемино теперь 17 побед, 11 поражений и ничья.
В андеркарде финала между Муратом Гассиевым и Александром Усиком во Всемирной боксерской суперсерии Денис Шафиков из Башкирии одержал победу над филиппинцем Джоном Джемино.
Судьи единогласно приняли победу за Шафиковым после десятираундового поединка, который прошел в Москве. Выступая во втором полулегком весе, Денис Шафиков победил 40 раз на профессиональном ринге при четырех поражениях и одной ничьей.
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