Петербург получит 10 млрд рублей на покупку зданий для школ и детсадов
Вчера, 23:58ОбществоФото: pixabay.com
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В этом году Санкт-Петербург получит из федерального бюджета 9,735 миллиардов рублей, чтобы купить здания для детсадов и школ. Соответствующее соглашение заключено между петербургским правительством и министерством просвещения РФ.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства России. Эти деньги пойдут на покупку 24 детских садов и четырех общеобразовательных школ. Об этом пишет newia.
Благодаря этому удастся направить в школы и детсады семь тысяч детей, проживающих в районах, где ведется интенсивное жилищное строительство.
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