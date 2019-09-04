Альфа-Банк нарастил объемы ипотечного кредитования

С начала года ипотечный портфель банка вырос на 72 процента и составил 61,1 миллиарда рублей, пишет NewsNN. По объему выдачи ипотеки доля рынка Альфа-Банка достигла уже 3,05 процента.

Директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов отметил, что средний срок ипотеки составляет шесть-семь лет, это фактически единственный инструмент, чтобы решить наболевший квартирный вопрос. «Мы благодарны, что клиенты выбирают нас как надежного финансового партнера на долгие годы», – сказал он.

Ипотечные займы банк предлагает с минимальным первоначальным взносом – всего десять процентов от стоимости жилья. Срок кредита составляет от трех до 30 лет, есть программы под залог имеющейся недвижимости клиента. В качестве первоначального взноса вполне можно использовать материнский капитал, собственные средства должны составлять около пяти процентов от стоимости жилья.

Для ипотечных заемщиков на сайте Альфа-Банка действует личный кабинет. Оформить заявку на кредит можно онлайн, посетить офис придется, только когда заключается сделка. Но и это еще не все. Благодаря личному кабинету можно заказать оценку недвижимости и получить отчет на электронную почту. Пакет документов для страховой компании также формируется автоматически, чтобы узнать размер страховой премии.