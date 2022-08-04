На VII ВЭФ приедут представители 40 государств

За месяц до начала VII Восточного экономического форума участие в нем подтвердили представители 40 государств. По словам экспертов, заинтересованность в мероприятии говорит о том, что оно стало самой востребованной деловой площадкой в мире по расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

За месяц до начала VII Восточного экономического форума участие в нем подтвердили представители 40 государств. По словам экспертов, заинтересованность в мероприятии говорит о том, что оно стало самой востребованной деловой площадкой в мире по расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. “Мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня”, – сообщил Антон Кобяков, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ. Об этом пишет издание vostokmedia.com. По традиции, добавил он, на форуме пройдет насыщенная деловая программа, которая посвящена самым насущным темам развития Дальнего Востока, глобальной и региональной экономике, сотрудничеству между странами. Кроме того, в ходе мероприятия обсудят траекторию выхода из кризиса и новую архитектуру мира. Кобяков подчеркнул: государствам нужно перестроить бизнес-процессы, выявить новые точки опоры для экономического сотрудничества и развития. В программе VII Восточного экономического форума значится свыше 70 деловых мероприятий. На форуме пройдут страновые бизнес-диалоги: “Россия – Индия”, “Россия – Вьетнам”, “Россия – АСЕАН”, заседание делового совета “РФ – КНР”, конференция по инвестициям и торговле в Арктике. По прогнозам, участниками ВЭФ-2022 станут порядка 4000 делегатов и представителей СМИ. Холдинг 1MI – официальный информационный партнер форума.

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