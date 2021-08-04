"ВСМПО-АВИСМА" трудоустроила сотни подростков

"ВСМПО-АВИСМА" трудоустроила сотни подростков
"ВСМПО-АВИСМА" трудоустроила сотни подростков
Вчера, 16:02Общество
В Свердловской области на предприятии «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» будут работать свыше 200 школьников Верхней Салды. Программа летней занятости для подростков предусматривает работу в течение неполного дня на благоустройстве социальных объектов предприятия.

Как сообщает ural.aif.ru, согласно трехстороннему договору, задача центра занятости населения подобрать для школьников подходящую работу, детско-юношеский центр выступает в роли работодателя, выделяя педагога-тьютора. А Корпорация ВСМПО-АВИСМА трудоустраивает подростков на безопасные рабочие местами, выплачивая 15 тысяч рублей за 21 неполный рабочий день.

По словам директора по управлению персоналом предприятия Максима Глотова, в корпорации уже давно трудоустраивают школьников, а в этом году их было принято в семь раз больше. Посредством такой стажировки школьники смогут после окончания учебы устроиться на постоянную работу в корпорацию.

“Завод не только дает молодежи возможность получить первый трудовой опыт и заработную плату, но и учит ценить и поддерживать чистоту на улицах родного города, почувствовать ответственность за взятые трудовые обязательства”, - говорит он.

Помимо этого, в Верхней Салде по инициативе фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова работает молодежный инженерный акселератор «Мастерская: Салда 2.0». Школьники в возрасте от 14 до 16 лет в ходе данного проекта получают возможность представить свое видение, как должна развиваться территория их города. Авторы трех лучших проектов получат гранты фонда.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы