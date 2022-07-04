Предложение о льготе на регистрацию жилья поддержали в Союзе пенсионеров

Предложение о льготе на регистрацию жилья поддержали в Союзе пенсионеров

Предложение о льготе на регистрацию жилья поддержали в Союзе пенсионеров

Вчера, 10:24
Общество
Фото: pixabay.com
Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров России поддержал инициативу депутата Государственной думы Евгения Федорова об освобождении граждан пенсионного возраста от пошлины на регистрацию жилья, которую они получили по наследству.

«Всё, что связано с дополнительными льготами и преференциями в адрес наших пенсионеров, у которых низкие доходы, должно быть поддержано», — подчеркнул Рязанский в своей беседе с .

Евгений Федоров, предложивший новую льготу для пенсионеров: освобождение от пошлины на регистрацию жилья, пояснил свое решение. По его словам, согласно действующему законодательству, граждане, и пенсионеры в том числе, обязаны уплатить пошлину в размере двух тысяч рублей за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество, полученное ими в наследство. По мнению парламентария для людей пенсионного возраста такая сумма может оказаться существенной.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы