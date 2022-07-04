Предложение о льготе на регистрацию жилья поддержали в Союзе пенсионеров

Евгений Федоров, предложивший новую льготу для пенсионеров: освобождение от пошлины на регистрацию жилья, пояснил свое решение. По его словам, согласно действующему законодательству, граждане, и пенсионеры в том числе, обязаны уплатить пошлину в размере двух тысяч рублей за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество, полученное ими в наследство. По мнению парламентария для людей пенсионного возраста такая сумма может оказаться существенной.