Минеева: Центр помощи бизнесу позволит предотвратить банкротство предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева прокомментировала создание в России центра помощи предпринимателям в решении долговых проблем, о создании которого стало известно 4 июля.

Как отметила Минеева, сегодня в наше непростое время многие предприниматели работают над тем, чтобы сохранить бизнес, рабочие места, а также над тем, как снизить долговую нагрузку. Об этом пишет vostokmedia.com. «Задача нового центра помощи бизнесу — поэтапно помочь предпринимателю. Отмечу, что помощь можно получить как для возврата коммерческих долгов, так и для ликвидации задолженностей перед бюджетом. Уверена, помощь центра будет востребована в бизнес-сообществе», — добавила она. Инициативу в создании центра проявили Федеральная налоговая служба России, Корпорация МСП, а также деловые объединения и кредитные организации. В центре общими усилиями займутся реструктуризацией задолженностей, урегулированием споров между кредиторами и должниками, в том числе среди субъектов малого и среднего бизнеса. Ключевая задача центра — не допустить блокировки счетов предпринимателей (или добиться их максимально быстрой разблокировки), что предотвратит банкротство предпринимателей. «Главная цель центра — стать своего рода службой спасения для бизнеса, выработать определенные меры и определить шаги по комфортному погашению задолженности, разрешить возникшие споры, а также сохранить бизнес и рабочие места. Очень часто предприниматели по неопытности или в силу обстоятельств становятся должниками. И нередко они идут по самому худшему пути, пытаясь игнорировать проблемы, делать вид, что ничего не произошло, избегать общения со своими визави. Мы намерены стать медиатором, той самой нейтральной стороной, которая поможет урегулировать накопившиеся проблемы», — прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Кроме того, предприниматели смогут обращаться в центр по вопросам возврата коммерческих задолженностей, а также долгов перед бюджетом. Описывая алгоритм работы центра, Исаевич пояснил, что после поступления обращения от предпринимателя специалисты корпорации МСП совместно со специалистами из налоговых органов по управлению долгом, а также кредиторами проверят документы, установят все обстоятельства. После этого будут выработаны предложения по решению проблемы и составлена дорожная карта. «Дальше мы проконтролируем выполнение каждой стороной своих обязательств до исполнения всей дорожной карты», — добавил Исаевич. Отправить заявку на помощь в урегулировании споров по долгам можно уже сейчас через «Сервис 360°» на цифровой платформе МСП.РФ. В течении 48 часов предприниматель получит обратную связь от специалистов Корпорации МСП.

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