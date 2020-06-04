«Роснефть» собирается добывать газ в Арктике

В рамках проекта «Восток Ойл» «Роснефть» может заняться разработкой не только нефтяных, но и газовых месторождений в арктической зоне.

Есть информация о том, что глава «Роснефти» написал письмо премьер-министру Российской Федерации, в котором предложил выставить на аукцион 3 газовых месторождения в Арктике.

Письмо было опубликовано в одном из телеграм-каналов, подлинность текста подтвердили в офисе вице-премьера Виктории Абрамченко. В то же время в «Роснефти» отказались от комментариев. В компании заявили, что не комментируют слухи, различные спекуляции и переписку с властями. Журналистам ответили, что вся необходимая информация будет раскрыта в публичной отчетности, пишет oilcapital.ru.