Нацгвардия из Киргизии примет участие в параде Победы в Москве

В минздраве Башкирии сообщили, сколько медиков заразилось коронавирусом

В Башкирии 2,5 тысячи людей наказали за нарушение режима самоизоляции

Эксперты считают, что Башкирия вышла на плато по заболеваемостью коронавирусом

Башкирия не попала ни в один топ рейтинга эффективности борьбы с коронавирусом

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Радий Хабиров рассказал, до какого числа будут закрыты все торговые центры

Помощь не дошла: в Башкирии не всем работникам «скорой» дали «коронавирусные» деньги

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