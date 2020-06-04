Фото: pixabay.com
Нацгвардия из Киргизии примет участие в параде Победы в Москве
Сегодня, 16:27Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Военнослужащие из Киргизии получили приглашение от Минобороны РФ принять участие в параде Победы в Москве 24 июня.
Перед приездом в Россию парадный расчет из Киргизии пройдет тесты на коронавирус, пишет RT.
Отмечается, что военных пригласил глава Минобороны Сергей Шойгу. На парад также прибудет глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей