Жара, дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Жара, дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Башкирии
Жара, дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Башкирии
Сегодня, 09:51ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погода на ближайшие дни в республике.

Сегодня, 4 мая, жителей Башкирии порадует жаркая погода. Днём столбик термометра достигнет отметки в +22…+27 градусов. Ожидается южный ветер, местами порывы до сильного.

Завтра, 5 мая, местами в республике пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью ожидается +7…+12 градусов, днём +14…+19 градусов, а по югу потеплеет до +25 градусов.

В четверг, 6 мая, также прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный умеренный, при грозах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов.

погодаБашкирия
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