Жара, дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Завтра, 5 мая, местами в республике пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью ожидается +7…+12 градусов, днём +14…+19 градусов, а по югу потеплеет до +25 градусов.