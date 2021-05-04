Жара, дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Сегодня, 4 мая, жителей Башкирии порадует жаркая погода. Днём столбик термометра достигнет отметки в +22…+27 градусов. Ожидается южный ветер, местами порывы до сильного.
Завтра, 5 мая, местами в республике пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью ожидается +7…+12 градусов, днём +14…+19 градусов, а по югу потеплеет до +25 градусов.
В четверг, 6 мая, также прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный умеренный, при грозах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов.