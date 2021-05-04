В России рассказали о дискриминации МСП в вопросе реализации подакцизных товаров

В России рассказали о дискриминации МСП в вопросе реализации подакцизных товаров
В России рассказали о дискриминации МСП в вопросе реализации подакцизных товаров
Вчера, 21:34ОбществоФото: opora.ru
В «ОПОРЕ РОССИИ» состоялось заседание комитета по подакцизным товарам. На нем обсуждалась торговля в сегменте малого и среднего бизнеса, который занимается табачной и никотиносодержащей продукцией.

Как свидетельствуют данные исследований, в I квартале этого года нелегальная табачная продукция занимает свыше 10,7% этого рынка. За последнее пятилетие по причине падения доходов населения и ввода акцизов ее доля увеличилась в 11 раз, сообщает NewsNN.

Как отметил глава «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, вследствие большого числа ненужных запретов в легальной отрасли микробизнес занимается нелегальной торговлей.

«Нашей общей комплексной задачей выступает избавление отрасли от излишних ограничений и за счет этого вытеснение нелегального сектора с мелких рынков. Для этого следует везде создать одинаковые условия для честной торговли», — отметил он.

Как объяснил Калинин, в настоящее время в России идет дискриминация малых форматов торговли — покупатели, не обнаружившие необходимого товара в ограниченном ассортименте маленького магазина, уходят в крупные супермаркеты. В результате крупные торговые точки зарабатывают сверхприбыли, а малые вынуждены прекращать свою деятельность. Необходимо отметить, что в странах Запада ситуация обратная: там табачную продукцию реализуют мелкие ларьки, например газетные.

Сейчас в России проходит эксперимент по маркировке менее вредных никотиносодержащих товаров, которые планируют передать в распоряжение малоформатной розницы. Но возникают некоторые проблемы из-за того, что данный рынок регулируют сразу несколько ведомственных структур — Минздрав, Минсельхоз и Минпромторг.

«По нашему мнению, следует разделить титульный закон ФЗ-15 на часть, относящуюся к задачам в сфере здравоохранения, и отдельную экономическую, цель которой — регулирование оборота и производства», — заявил глава попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов.

Кроме этого, он добавил, что за прозрачность рынка ответственность обязан нести только один регулятор.

Глава комитета по подакцизным товарам Сергей Слипченко в свою очередь заметил, что также представляет важность разграничение рекламы продукции и доступа потребителей к информации о товаре.

«Информация выступает залогом осознанного выбора потребителя и сдерживающим фактором противозаконной торговли на российском рынке», — сказал он.

Очередное заседание планируется провести совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). На мероприятии обсудят вопросы конкурентоспособности бизнеса на рынке табачной и никотиносодержащей продукции.

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