В Москве пройдет первый российский туристический форум «Путешествуй!»

В Москве пройдет первый российский туристический форум «Путешествуй!»
В Москве пройдет первый российский туристический форум «Путешествуй!»
Сегодня, 18:40ОбществоФото: pixabay.com
В столице с 11 по 13 июня пройдет первый российский туристический форум «Путешествуй!» В рамках мероприятия планируется представить национальные брендовые маршруты и новые форматы туризма, которые получили популярность в прошлом году.

Как сообщает gorod55.ru, организацией форума занимается Фонд Росконгресс при участии Ростуризма, ВДНХ и Русского географического общества.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отмечает, что сейчас значимость внутреннего туризма в России повышается, и отечественные курорты становятся такими же востребованными у россиян, как и заграничные. В ближайшем будущем планируется сделать отдых в России еще доступнее и интереснее, делиться опытом с коллегами и перенимать удачные практики в сфере туризма.

Стуглев подчеркивает, что в форуме примут участие не только представители туристической сферы, но и чиновники, бизнесмены, блогеры. Всего в мероприятии смогут поучаствовать порядка 30 тысяч человек.

Руководитель департамента конгрессно-выставочной деятельности АО «ВДНХ» Татьяна Анисимова заявила, что форум было решено проводить на выставке неслучайно — запланированные мероприятия будут проходить в семи тематических зонах.

Анисимова добавила, что ВДНХ — одна из самых популярных в нашей стране площадок для туризма, куда ежегодно приезжают более 30 миллионов отдыхающих.

На предстоящем форуме будут проводиться мастер-классы, на которых присутствующим расскажут, как разработать эффективный маркетинговый продукт. Также будет организовано общение с тревел-блогерами. Благодаря интерактивным экспозициям можно будет узнать много нового о караванинге, кемпинге, глэмпинге, автотуризме и экопоходах. Также внимание будет уделено проектам в сфере гастрономического, образовательного и медицинского туризма.

Уже сейчас каждый россиянин может принять участие в нетривиальном творческом конкурсе в социальных сетях. От участника потребуется создать фото- или видеорепортаж, посвященный своему региону проживания, и выложить его в Сеть с соответствующими хештегами. Авторы самых интересных проектов смогут получить полезные для путешествий презенты, а также возможность представить свое творение на форуме в Москве. Заявки на участие в конкурсе можно отправлять до 1 июня. Оценивать работы будут тревел-блогеры.

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию на rustravelforum.com.

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