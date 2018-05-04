В выходные в Башкирии ожидаются заморозки

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По прогнозам синоптиков, в республике в следующие выходные будет холодно, вплоть до заморозков. Температура на поверхности почвы достигнет до минус 3-5 градусов по Цельсию.
Синоптики сообщают, что в ночь на субботу 5 мая на территории республики местами пройдет дождь, а в горной местности – со снегом. Ожидается северный и северо-восточный ветер. Температура воздуха охладится до -2, +3 градуса. В ночь на воскресенье станет еще холоднее - -4, +1 градуса.
Однако днем по прежнему останется тепло – от 10 до 17 градусов.
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