В выходные в Башкирии ожидаются заморозки

Синоптики сообщают, что в ночь на субботу 5 мая на территории республики местами пройдет дождь, а в горной местности – со снегом. Ожидается северный и северо-восточный ветер. Температура воздуха охладится до -2, +3 градуса. В ночь на воскресенье станет еще холоднее - -4, +1 градуса.