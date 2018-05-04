В Уфе неизвестные списали почти всю пенсию со счета больного с онкологией

Одинокий больной пенсионер из Уфы Рашид Баширов попал в очень затруднительную ситуацию – в апреле с его счета пропала большая часть пенсии – больше 10 тысяч рублей. По этой причине мужчина вынужден буквально голодать. На почте, куда пенсионер пришел в очередной раз за своей пенсией, ему сообщили, что приставы списали с его пенсии огромную для старика сумму.

В итоге на все, включая оплату коммунальных услуг, питание и другие нужды, у 65-летнего Рашида Самиевича осталось около трех тысяч рублей. Следующее поступление пенсии ожидается 15 мая, а до этого дня будет праздник 9 мая.

- Мне даже не на что купить цветы в этот святой праздник, чтобы возложить их к памятнику, - переживает пенсионер.

Поясним: у Рашида Самиевича – тяжелое онкологическое заболевание, если утрировать, он живет с трубкой, торчащей из организма. Рашид Самиевич – одинокий человек, несколько лет назад, когда возникли материальные затруднения, он решил взять микрокредиты, но вероятно, проявил крайнюю беспечность и как-то незаметно заключил 26 таких договоров!

С большим трудом мужчине удалось выпутаться из долговой ямы, он прошел процедуру банкротства и в ноябре прошлого года был объявлен банкротом, решением Арбитражного суда с него списаны долги. Копии судебного вердикта были разосланы всем кредиторам, однако, судя по всему, некоторые из них продолжили преследовать больного пенсионера.

Как сообщили в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов по РБ, последнее производство в отношении Рашида Самиевича поступило туда от кредиторов в середине марта.

- Данное производство было завершено 28 марта. Однако до этого момента деньги уже были у него списаны, это автоматическая процедура. 23 марта, после того, как должник предоставил документы о банкротстве, судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о снятии арестов с его счета, направлено постановление об отмене мер по обращению взыскания на доходы должника, деньги ему вернули на ту карту, которую он указал, - говорится в официальном разъяснении, которое предоставили в ведомстве.