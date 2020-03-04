В Белоруссии завершили расследование дела о взрывах в Минске

Инцидент произошел 3 июля 2019 года, в ходе празднования Дня независимости и 75-летия со дня освобождения от фашистских захватчиков. В результате взрывов погибла 64-летняя женщина, ещё несколько человек пострадали. Кроме этого, в расположенных неподалеку зданиях выбило окна.