В Белоруссии завершили расследование дела о взрывах в Минске
СК Белоруссии завершил расследование дел о взрыве про запуске салютов в Минске в июле прошлого года.
Об этом стало известно 4 марта, сообщает газета «Известия».
Обвинение предъявлено двум россиянам - работникам предприятия по изготовлению фейерверков и командиру роты военной комендатуры Минска.
Инцидент произошел 3 июля 2019 года, в ходе празднования Дня независимости и 75-летия со дня освобождения от фашистских захватчиков. В результате взрывов погибла 64-летняя женщина, ещё несколько человек пострадали. Кроме этого, в расположенных неподалеку зданиях выбило окна.
Накануне проведения праздника сотрудники военной комендатуры обнаружили несоответствия нормативам у большей части пиротехники. Дефекты фейерверков российская фирма-изготовитель по договоренности должна была устранить на месте. Однако действия двух инженеров компании и командира роты привели к взрывам. Общая сумма ущерба оценивается в 740 тысяч белорусских рублей.