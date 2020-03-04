Российский лоукостер «Победа» сократил количество рейсов в Италию

По информации, поступившей от руководства лоукостера, снижение количества рейсов связано с распространением нового коронавируса. До апреля текущего года будет снижено количество рейсов до Рима, Тревизо, Пизы, Римини и Бергамо. В расписании остаются только рейсы имеющие высокую загрузку, сообщает rns.online.