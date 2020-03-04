Российский лоукостер «Победа» сократил количество рейсов в Италию
4 марта, 19:19ОбществоФото: pixabay.com
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Из-за падения спроса на полеты в Италию «Победа» сократила их количество.
По информации, поступившей от руководства лоукостера, снижение количества рейсов связано с распространением нового коронавируса. До апреля текущего года будет снижено количество рейсов до Рима, Тревизо, Пизы, Римини и Бергамо. В расписании остаются только рейсы имеющие высокую загрузку, сообщает rns.online.
Отмечается, что сокращение числа полетов «Победы» в Италию в марте-апреле 2020 года достигнет 39%.
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