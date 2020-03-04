Правительство России ввело запрет на вывоз масок и противовирусных лекарств
4 марта, 22:00ОбществоФото: Kremlin.ru
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На сайте правительства РФ 4 марта была размещена публикация о временном запрете на вывоз противовирусных препаратов, медицинских масок и ряда других фармизделий.
Свою подпись под документом поставил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что данный запрет будет действителен до 1 июня. Согласно документу, ограничение было введено в интересах жителей России. В правиле на запрет есть некоторые исключения: гуманитарная помощь в международных масштабах, вывоз одноразовых изделий для личных нужд.
Запрет вводится относительно следующих товаров: защитных респираторов и очков, масок и противоаэрозольных фильтров, комплектов химзащиты, противочумных костюмов, перчаток, халатов, бахил, бинтов, марли, ваты, нескольких дезинфицирующих и противовирусных препаратов.
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