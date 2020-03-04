Правительство России ввело запрет на вывоз масок и противовирусных лекарств

Отмечается, что данный запрет будет действителен до 1 июня. Согласно документу, ограничение было введено в интересах жителей России. В правиле на запрет есть некоторые исключения: гуманитарная помощь в международных масштабах, вывоз одноразовых изделий для личных нужд.