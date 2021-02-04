Суд утвердил приговор о пожизненном заключении жителю Башкирии за двойное убийство

Он также убил хозяйку дома. Обвиняемый подошел к престарелой женщине, не способной оказать сопротивления, и нанес ей удары по телу. Она также скончалась на месте от полученных травм. Чтобы скрыть преступление, он поджег дом, тем самым повредив и уничтожив имущество почти на 500 тысяч рублей.