Суд утвердил приговор о пожизненном заключении жителю Башкирии за двойное убийство

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор Верховного суда Башкирии по уголовному делу в отношении жителя Бирска. Об этом сообщает пресс-службы республиканской прокуратуры.

Суд установил, что в декабре 2019 года обвиняемый пришел домой к своей знакомой, в котором она снимала квартиру. Мужчина попросил у нее денег, однако женщина отказала ему. Тогда он взял колюще-режущий предмет и нанес ей удар в шею. Пострадавшая скончалась на месте. Он также убил хозяйку дома. Обвиняемый подошел к престарелой женщине, не способной оказать сопротивления, и нанес ей удары по телу. Она также скончалась на месте от полученных травм. Чтобы скрыть преступление, он поджег дом, тем самым повредив и уничтожив имущество почти на 500 тысяч рублей. Мужчину признали виновным в убийстве двух человек и поджоге дома в канун Нового 2020 года. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, доводы которых судом признаны несостоятельными, решение оставлено без изменения.

