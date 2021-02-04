Суд утвердил приговор о пожизненном заключении жителю Башкирии за двойное убийство

Суд утвердил приговор о пожизненном заключении жителю Башкирии за двойное убийство

Вчера, 13:18ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор Верховного суда Башкирии по уголовному делу в отношении жителя Бирска. Об этом сообщает пресс-службы республиканской прокуратуры.

Суд установил, что в декабре 2019 года обвиняемый пришел домой к своей знакомой, в котором она снимала квартиру. Мужчина попросил у нее денег, однако женщина отказала ему. Тогда он взял колюще-режущий предмет и нанес ей удар в шею. Пострадавшая скончалась на месте.

Он также убил хозяйку дома. Обвиняемый подошел к престарелой женщине, не способной оказать сопротивления, и нанес ей удары по телу. Она также скончалась на месте от полученных травм. Чтобы скрыть преступление, он поджег дом, тем самым повредив и уничтожив имущество почти на 500 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в убийстве двух человек и поджоге дома в канун Нового 2020 года. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, доводы которых судом признаны несостоятельными, решение оставлено без изменения.

убийствопрокуратурасудБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы