«Денег нет даже на проезд». Уфимка заявила о невыплатах в рамках соцконтракта

Девушка рассказывает, что в рамках контракта проходит обучение с 18 декабря, однако «ни копейки не поступило ни на обучение, ни стипендии». По ее словам, у нее нет денег даже не проезд, а взять их неоткуда, так как с графиком обучения она не может выйти на работу.