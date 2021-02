«Денег нет даже на проезд». Уфимка заявила о невыплатах в рамках соцконтракта

1 февраля уфимка направила обращение в электронную приемную органов госвласти Башкирии, в котором сообщила, что не получила адресную социальную помощь на основании социального контракта (АСПК).

Девушка рассказывает, что в рамках контракта проходит обучение с 18 декабря, однако «ни копейки не поступило ни на обучение, ни стипендии». По ее словам, у нее нет денег даже не проезд, а взять их неоткуда, так как с графиком обучения она не может выйти на работу. Так как живу я одна и родителей у меня нет, то я сейчас нахожусь в ужасном положении! Плюсом ко всему пришлось занять денег на необходимые инструменты для учёбы. В соцзащите мотивируют это тем, что якобы финансирования не было, пишет Н. Ахматханова. В Минтруда Башкирии Mkset разъяснили ситуацию с отсутствием выплат. Дело в том, что социальный контракт с данной уфимкой был заключен с 21 декабря 2020 года, а девушка принесла договор со сроком начала обучения только 25 декабря. Как сообщили в пресс-службе, из-за несоответствия сроков данный договор не приняли. 14 января 2021 ею был представлен договор на обучение, в котором период обучения определен с 22 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года, на основании которого выплаты назначили. Единовременная выплата за курс обучения и ежемесячная выплата за декабрь направлены в банк 29 января 2021 года по факту открытия финансирования из федерального бюджета на текущий квартал, рассказали в ведомстве. В настоящее время статус поступления средств в банке — «зачислено». Девушка предоставила документы для зачисления ежемесячной выплаты за январь вчера, 3 февраля. Согласно положению, средства выплачиваются не позднее 28 числа месяца, поэтому выплата за январь будет произведена до 28 февраля. Напомним, адресная помощь по соцконтракту (АСПК) предоставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величин прожиточного минимума, установленных в Республике Башкортостан. Оказание АСПК в виде ежемесячной выплаты осуществляется на реализацию поиска работы и прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования.

