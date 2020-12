Российские медики выявили больше двадцати восьми тысяч новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

По сообщению газеты “Известия”, больше всего заболевших зарегистрировали в Москве - здесь выявили почти восемь тысяч новых случаев заражения. В два раза меньше новых пациентов зафиксировали в Санкт-Петербурге. На третьем месте по количеству заражений Московская область. Специалисты местных лабораторий выявили тысячу сто девяносто три новых случаев коронавируса.

