Правительство Ханты-Мансийского АО установило новые ограничения на продажу алкоголя в округе для заведений, которые продают людям пиво в ночное время под видом баров.

Кроме того, введен запрет на продажу алкогольных напитков в заведениях общепита, которые находятся в многоквартирных домах и имеют зал для посетителей, площадь которого составляет менее 50 квадратных метров. Об этом пишет muksun.fm. Также с 1 сентября 2022 года вступит в силу поправка, которая предполагает запрет на реализацию спиртного во дворах многоквартирных домов, а также в торговых точках, которые находятся около детских и спортивных площадок.

