В Санкт-Петербурге все больше школьных классов переводят на карантин
В Санкт-Петербурге все больше школьных классов переводят на карантин
Вчера, 15:20ОбществоPhoto: pixabay.com
В Санкт-Петербурге быстро растет количество классов, которые были переведены на карантин из-за высокой заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом. За минувшие сутки на “дистанционку” были отправлены школьники из 64 классов.
По данным 1 декабря в Петербурге на карантин закрыты 217 классов в 91-й школе, что составляет 1% от общего количества закрытых классов в городе. Об этом пишет newia.ru.
На сегодняшний день в Северной столице закрыты 10 групп в восьми детских садах.
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