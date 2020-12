В Санкт-Петербурге все больше школьных классов переводят на карантин

В Санкт-Петербурге быстро растет количество классов, которые были переведены на карантин из-за высокой заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом. За минувшие сутки на “дистанционку” были отправлены школьники из 64 классов.

По данным 1 декабря в Петербурге на карантин закрыты 217 классов в 91-й школе, что составляет 1% от общего количества закрытых классов в городе. Об этом пишет newia.ru. На сегодняшний день в Северной столице закрыты 10 групп в восьми детских садах.

