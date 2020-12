В Челябинске женщина осуждена за истязания детей

Металлургический районный суд Челябинска приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за истязание детей.

Правоохранители обратили внимание на женщину в прошлом году, когда она легла в больницу с грудным ребенком. Соседи по палате рассказали медикам, что пациентка жестоко обращается с малышом. Как выяснилось позже, ребенок получил разрыв почки и сотрясение мозга. Об этом пишет kursdela.biz. Также женщина не следила за состоянием здоровья ребенка и его гигиеной, систематически издевалась над ним и наносила малышу телесные повреждения. Помимо этого, мать била вторую дочь, которой было пять лет. Она ругала ее матом, угрожала выбросить с балкона, а также причиняла психические и нравственные страдания. Суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном в отношении малолетнего, и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию ребенка, не достигшего возраста совершеннолетия. Осужденная проведет пять лет в колонии, а также выплатит штраф в размере 15 тысяч рублей и возместит моральный вред, нанесенный несовершеннолетним, в размере 500 и 100 тысяч рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter