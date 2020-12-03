В Челябинске женщина осуждена за истязания детей

Также женщина не следила за состоянием здоровья ребенка и его гигиеной, систематически издевалась над ним и наносила малышу телесные повреждения. Помимо этого, мать била вторую дочь, которой было пять лет. Она ругала ее матом, угрожала выбросить с балкона, а также причиняла психические и нравственные страдания.