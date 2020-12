Центризбирком просят оценить необходимость праймериз на выборах в России

Глава института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился в ЦИК и палаты Федерального Собрания РФ с просьбой рассмотреть вариант обязательного проведения праймериз перед всеми выборами в РФ.

Издание NEWS.ru сообщает, что Орлов объяснил свою инициативу снижением интереса российского избирателя к электроральным процедурам: на выборы депутатов Государственной думы, прошедшие четыре года назад, пришло всего сорок восемь процентов избирателей. При этом ранее количество россиян, которые приходили на выборы в нижнюю палату парламента, всегда превышало пятьдесят процентов. Орлов считает, что снижение числа желающих проголосовать четыре года назад свидетельствует о недостаточной вовлеченности жителей России с политические процессы. Проведение праймериз — первичных выборов, могло бы стать актуальным перед предстоящими через четыре года выборами. Это поможет избирателям сформировать более ясную картину и повысить ответственное отношение к процессу голосования. Орлов уверен, что, если процедура праймериз станет обязательной для всех российских партий, то это повысит интерес избирателей к выборам в Государственную думу или на пост президента.

