Центризбирком просят оценить необходимость праймериз на выборах в России

Издание NEWS.ru сообщает, что Орлов объяснил свою инициативу снижением интереса российского избирателя к электроральным процедурам: на выборы депутатов Государственной думы, прошедшие четыре года назад, пришло всего сорок восемь процентов избирателей. При этом ранее количество россиян, которые приходили на выборы в нижнюю палату парламента, всегда превышало пятьдесят процентов.