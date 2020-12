Более 670 проектов Программы КЛИК прошли итоговую аттестацию

Команды госсектора и бизнеса прошли итоговую аттестацию Программы КЛИК. До защиты проектов дошли 677 команд из 860.

Среди 195 проектов корпораций и коммерческих компаний лидерами стали проекты Почты России, Tele2 и Трансмашхолдинг. Команды из органов власти защищали 482 проекта, 11 команд получили максимальные баллы, в том числе команды ФНС, Росстата, МЧС, Минэкономразвития РФ, Калининградской и Саратовской областей. Аттестация проводилась по 7 критериям для проектов коммерческих организаций и 6 критериям для государственных учреждений. Общие для всех критерии: практическая значимость; используемые технологические решения; презентация; дата-сет, сформированный на основе данных; техническое задание, наличие MVP, наличие готового решения; защита проекта. Негосударственные проекты должны были представить экономическое обоснование для получения высшего балла. «Главный критерий результата КЛИК для нас — демонстрация минимального продукта, обладающего достаточными функциями, чтобы получить обратную связь для формирования гипотез дальнейшего развития этого продукта в соответствии с изначально поставленной задачей. Именно поэтому наличие MVP у команды оценивалось максимально — на 6 баллов. Когда мы планировали КЛИК, то ставили для себя задачу помочь максимально большому числу команд добиться на выходе конкретных осязаемых результатов, которые бы увидели по итогам аттестации. Наша задача выполнена, в том числе благодаря крутым командам, которые попали в КЛИК. К нам пришли заряженные профессионалы, готовые менять жизнь вокруг себя, лидеры, способные находить решения сложных задач для повышения эффективности экономических и социальных процессов», — отмечает управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики «Университета 2035» Олег Подольский. «Командами и трекерами проделана огромная работа. Аттестация проходила несколько дней практически в режиме нон-стоп, несколько комиссий одновременно слушали презентации команд, но это не помешало участникам Программы получить высокие баллы. Для нас очень важно, что команды показали не только вовлеченность в процесс обучения, но и довели до конца свои проекты. Именно этого мы и хотели достичь, запуская КЛИК — дойти от идеи до решения, готового к применению», — сказала руководитель Программы КЛИК, руководитель направления инновационных и образовательных проектов Университет 2035 Мария Спиринг. Константин Горбач, руководитель департамента проектного управления и цифровой трансформации АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ): «Сегодня, пожалуй, нет ни одной отрасли, в которой не были бы востребованы компетенции и навыки по управлению данными. Ожидаю, что в результате обучения по Программе КЛИК в ТМХ появится больше амбассадоров цифровизации — людей, готовых инициировать и продвигать цифровые проекты. Чем больше их будет, тем эффективнее будет наша общая работа». Игорь Чебунин, заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России»: «Программа дала дополнительный импульс текущим проектам, поскольку в качестве тем для учебных проектов были выбраны реальные рабочие задачи. В итоге в одной из групп родилась очень жизненная идея — использовать данные телематики для более точного измерения использования автопарка. Она полезная для компании и реализуемая на практике». Сергей Трушкин, приглашенный эксперт Университета Иннополис, советник генерального директора РДТех, эксперт в области стратегического планирования: «КПД у КЛИК будет высоким. Сейчас в России есть проблемы с эффективностью и производительностью: у нас до сих пор применяется бумажный человеческий метод управления, даже в крупных и успешных бизнесах. В сегодняшних условиях это неэффективно. Это не связано никак с национальностью или менталитетом, просто человек не способен управлять большими сложными системами. Люди продолжают принимать решения, вводить данные в системы, а это все очень сильно затормаживает развитие нас как страны и человечества в целом». Выпускной для участников КЛИК, где будут подробнее представлены проекты, пройдет в онлайн-формате 2 декабря 2020 года. На мероприятии стейкхолдерам, заказчикам от компаний и органов власти, институтам развития, инвесторам на десяти тематических онлайн-площадках представят лучшие презентации проектов КЛИК. Тематические площадки распределены следующим образом: Промышленные предприятия Здравоохранение Образование Оптимизация бюджетной системы Региональные решения в различных сферах Проекты Росстат Проекты Почты России Проекты Аэрофлот Маршрутизация и логистика Архив, документооборот. Программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики «КЛИК» реализуется Университетом 2035 совместно с Университетом Иннополис в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». В рамках «КЛИК» проходят две программы — «КЛИК-Интенсив» (24 часа) и «КЛИК CDO» (108 часов). Акселерационно-образовательный формат «КЛИК-CDO» предусматривает обучение цифровым компетенциям, а также проработку собственных проектов. После конкурсного отбора проектов и решений в программе приняли участие более 600 команд из 64 регионов России.

