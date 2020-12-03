Более 670 проектов Программы КЛИК прошли итоговую аттестацию

Сергей Трушкин, приглашенный эксперт Университета Иннополис, советник генерального директора РДТех, эксперт в области стратегического планирования: «КПД у КЛИК будет высоким. Сейчас в России есть проблемы с эффективностью и производительностью: у нас до сих пор применяется бумажный человеческий метод управления, даже в крупных и успешных бизнесах. В сегодняшних условиях это неэффективно. Это не связано никак с национальностью или менталитетом, просто человек не способен управлять большими сложными системами. Люди продолжают принимать решения, вводить данные в системы, а это все очень сильно затормаживает развитие нас как страны и человечества в целом».